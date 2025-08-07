Für die TuS Koblenz steht am Wochenende das erste Heimspiel der Oberliga-Saison an. Und da ist mit dem FV Diefflen eine Mannschaft zu Gast, die das Team von Michael Stahl vor ganz andere Herausforderungen stellen wird als Pirmasens in der Vorwoche.

Emotionen gehören zum Fußball dazu. Gerade dann, wenn Spiele von einer hohen Intensität geprägt sind und auf Messers Schneide stehen. Deswegen hatte Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, sogar ein wenig Verständnis für seinen Mittelfeldspieler Igor Blagojevic, der nach dem Fordern einer Gelben Karte im Auftaktmatch der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim FK Pirmasens selbst mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war – und seiner Mannschaft damit auch bei der Heimpremiere am Samstag (14 Uhr) gegen den FV Diefflen fehlen wird.

Der Mittelfeldmann hatte sich, genau wie die übrigen TuS-Akteure auf dem Feld und die Verantwortlichen auf der Bank, deswegen geärgert, weil die Gastgeber eine Überzahlsituation zum möglichen 2:1 für die TuS mit einem Foul unterbunden hatten. „Und da sind kurz die Emotionen mit ihm durchgegangen“, so Stahl, der sich natürlich über die Kurzschlussreaktion ärgerte, der Blagojevics Ärger aber eben auch nachvollziehen konnte.

„Da werden wir ganz andere Lösungen finden müssen, da werden wir im Spiel mit dem Ball deutlich mehr gefordert sein.“

TuS-Trainer Michael Stahl mit Blick auf die Partie gegen Dieffle

Dass der Platzverweis sich nicht noch doppelt negativ ausgewirkt hat, das war schon ein wenig dem Aluminiumglück geschuldet, einmal Pfosten, einmal Latte trafen die Gastgeber in der Schlussphase, am Ende aber rettete die TuS, die über weite Strecken einen richtig starken Auftritt gezeigt hatte, das Remis über die Zeit.

Gegen einen spielstarken Gegner, der selbst hoch presste, der den Koblenzern Räume für ein schnelles Umschaltspiel bot. Das wird dieses Mal anders werden, weswegen Quervergleiche aus Stahls Sicht auch wenig sinnvoll sind. Mit Diefflen erwartet er eine Mannschaft, die kompakt stehen, die seinem Team über weite Strecken den Ball überlassen wird. Dass sich die TuS damit in der Vergangenheit ein ums andere Mal schwergetan hat, ist dem Trainer bewusst, das zeigten in der Vorsaison auch die Ergebnisse gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. „Da werden wir ganz andere Lösungen finden müssen, da werden wir im Spiel mit dem Ball deutlich mehr gefordert sein“, weiß der Trainer.

Zwei Alternativen für den Ausfall Blagojevics

Wichtig wird es aus seiner Sicht auch werden, die richtige Balance zu finden zwischen Restverteidigung auf der einen Seite und dem Erarbeiten von Möglichkeiten auf der anderen Seite. Sollten fehlende Effizienz vorne auf eine fehlende Konterabsicherung hinten treffen, könnte es, das macht der Trainer deutlich, schwierig werden, gegen eine Mannschaft wie Diefflen zu bestehen. Die hat mit Fabian Poß und Chris-Peter Haase zwei Akteure in ihren Reihen, „die nicht grundlos seit Jahren zweistellig treffen“, warnt Stahl.

Den schmerzt das Fehlen Blagojevics natürlich, unabhängig vom Gegner, unabhängig von der taktischen Ausrichtung. Die Alternative für ihn wird zumindest ein wenig Aufschluss über die Ausrichtung geben: Zwei Optionen hat der Trainer zur Verfügung – Youngster Nic Alsbach wäre wohl gleichbedeutend mit einem Eins-zu-eins-Tausch im offensiven Mittelfeld, Dennis Vyrych wäre die offensivere Variante und damit wohl mit einem Umstellen auf zwei Spitzen verbunden. Stahl will sich beide Optionen offen halten, will auch die Trainingseindrücke in seine Entscheidung einfließen lassen.

„Wir haben in Pirmasens gezeigt, was wir zu leisten in der Lage sind. Daraus müssen wir Mut schöpfen und das auch in die kommenden Spiele mitnehmen.“

Michael Stahl

Bei allen ausgesprochenen Warnungen und dem kurzen Ärger über den Platzverweis blickt der Trainer aber auch positiv auf die vergangene und damit auch auf die kommende Partie, sagt: „Wir haben in Pirmasens gezeigt, was wir zu leisten in der Lage sind. Daraus müssen wir Mut schöpfen und das auch in die kommenden Spiele mitnehmen.“ Egal, ob der Gegner defensiv kompakt steht oder hoch anläuft, egal, ob sich Räume bieten oder sich die TuS die Räume erspielen muss. Den Beweis, dass sie auch dazu in der Lage ist, kann sie am Samstag gegen Diefflen bereits antreten. Ohne Blagojevic, aber mit Mut und Selbstvertrauen.