Adahchur kommt aus Hohkeppel TuS Koblenz holt Verstärkung fürs defensive Mittelfeld Sina Ternis 14.08.2026, 11:37 Uhr

i Der Technische Direktor der TuS Koblenz, Damir Grgic (rechts), freut sich, dass mit Ishak Adahchur ein Wunschspieler fürs defensive Mittelfeld verpflichtet werden konnte. TuS Koblenz

Die TuS Koblenz hat Ishak Adahchur vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel und damit einen Akteur, der durchaus in die Kategorie „Wunschspieler“ fällt, verpflichtet. Somit ist eine Baustelle geschlossen, eine weitere bleibt noch.

Michael Stahl hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, auf welchen Positionen er bei seiner TuS Koblenz noch Handlungsbedarf sieht: im Sturm und im defensiven Mittelfeld. Auf einer Position konnten die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten nun Vollzug melden: Mit Ishak Adahchur kommt ein Wunsch- und Mittelfeldspieler vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel.







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