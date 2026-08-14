Adahchur kommt aus Hohkeppel
TuS Koblenz holt Verstärkung fürs defensive Mittelfeld
Der Technische Direktor der TuS Koblenz, Damir Grgic (rechts), freut sich, dass mit Ishak Adahchur ein Wunschspieler fürs defens
Der Technische Direktor der TuS Koblenz, Damir Grgic (rechts), freut sich, dass mit Ishak Adahchur ein Wunschspieler fürs defensive Mittelfeld verpflichtet werden konnte.
TuS Koblenz

Die TuS Koblenz hat Ishak Adahchur vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel und damit einen Akteur, der durchaus in die Kategorie „Wunschspieler“ fällt, verpflichtet. Somit ist eine Baustelle geschlossen, eine weitere bleibt noch. 

Lesezeit 1 Minute
Michael Stahl hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, auf welchen Positionen er bei seiner TuS Koblenz noch Handlungsbedarf sieht: im Sturm und im defensiven Mittelfeld. Auf einer Position konnten die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten nun Vollzug melden: Mit Ishak Adahchur kommt ein Wunsch- und Mittelfeldspieler vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaTuS Koblenz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport