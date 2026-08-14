Die TuS Koblenz hat Ishak Adahchur vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel und damit einen Akteur, der durchaus in die Kategorie „Wunschspieler“ fällt, verpflichtet. Somit ist eine Baustelle geschlossen, eine weitere bleibt noch.
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Michael Stahl hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, auf welchen Positionen er bei seiner TuS Koblenz noch Handlungsbedarf sieht: im Sturm und im defensiven Mittelfeld. Auf einer Position konnten die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten nun Vollzug melden: Mit Ishak Adahchur kommt ein Wunsch- und Mittelfeldspieler vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel.