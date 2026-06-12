Jesper Schlich kommt zurück
TuS Koblenz holt Junioren-Nationalspieler fürs Tor
Der Sportvorstand der TuS Koblenz, Sam Graeff (links), steht zusammen mit dem Technischen Direktor Damir Grgic schon länger im A
Der Sportvorstand der TuS Koblenz, Sam Graeff (links), steht zusammen mit dem Technischen Direktor Damir Grgic schon länger im Austausch mit Torwarttalent Jesper Schlich (rechts). Nun hat sich der 18-Jährige für eine Rückkehr zur alter WIrkungsstätte entschieden.
Timo Martin/TuS Koblenz

Von Bayer Leverkusen und Gegnern wie Paris Saint-Germain oder Manchester City geht es für Jesper Schlich zurück zu alter Wirkungsstätte. Der Nachwuchskeeper wird ab Sommer die TuS Koblenz verstärken und Herausforderer von Kevin Birk.

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„An diesem Beispiel sieht man, dass sich gute Jugendarbeit auszahlt.“ Das sagt Michael Stahl, Trainer der TuS Koblenz, über die Verpflichtung des 18-jährigen Torhütertalents Jesper Schlich. Die Position hinter Kevin Birk, der sich im Sommer ebenfalls dem Fußball-Oberligisten anschließt, war auch deswegen vakant geworden, weil Steffen Weber als potenzieller zweiter Keeper nicht weitermacht.

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