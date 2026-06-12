Jesper Schlich kommt zurück TuS Koblenz holt Junioren-Nationalspieler fürs Tor Sina Ternis 12.06.2026, 12:00 Uhr

i Der Sportvorstand der TuS Koblenz, Sam Graeff (links), steht zusammen mit dem Technischen Direktor Damir Grgic schon länger im Austausch mit Torwarttalent Jesper Schlich (rechts). Nun hat sich der 18-Jährige für eine Rückkehr zur alter WIrkungsstätte entschieden. Timo Martin/TuS Koblenz

Von Bayer Leverkusen und Gegnern wie Paris Saint-Germain oder Manchester City geht es für Jesper Schlich zurück zu alter Wirkungsstätte. Der Nachwuchskeeper wird ab Sommer die TuS Koblenz verstärken und Herausforderer von Kevin Birk.

„An diesem Beispiel sieht man, dass sich gute Jugendarbeit auszahlt.“ Das sagt Michael Stahl, Trainer der TuS Koblenz, über die Verpflichtung des 18-jährigen Torhütertalents Jesper Schlich. Die Position hinter Kevin Birk, der sich im Sommer ebenfalls dem Fußball-Oberligisten anschließt, war auch deswegen vakant geworden, weil Steffen Weber als potenzieller zweiter Keeper nicht weitermacht.







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