Der mittlerweile vierte Neuzugang bei der TuS Koblenz kommt, genau wie Nam-Ju Lee, vom Ahrweiler BC: Tim Schirmer soll künftig auf der linken Außenverteidigerposition die durch den Abgang Karim Zeghlis entstandene Lücke schließen.
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Es war eine Lücke, deren Schließung hohe Priorität hatte bei der TuS Koblenz: Durch den Weggang von Karim Zeghli zu Regionalliga-Absteiger Schott Mainz im Sommer ist die linke Außenverteidigerposition beim Oberligisten „frei“ geworden. In die Rolle soll künftig der nach Keeper Kevin Birk, Innenverteidiger Yasin Yaman und Offensivakteur Nam-Ju Lee mittlerweile vierte Neuzugang schlüpfen: Tim Schirmer wechselt, genau wie Lee, vom ...