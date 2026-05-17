Nächster Neuzugang steht fest TuS Koblenz holt Ersatz für Karim Zeghli Sina Ternis 17.05.2026, 19:15 Uhr

i Tim Schirmer (rechts) wird vorerst nur noch einmal das Trikot des Ahrweiler BC überstreifen: Beim letzten Meisterschaftspiel bei Eintracht Trier II. Im Sommer zieht es ihn zur TuS Koblenz, wo er die Lücke füllen soll, die Karim Zeghli auf der linken Außenverteidigerposition hinterlässt. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der mittlerweile vierte Neuzugang bei der TuS Koblenz kommt, genau wie Nam-Ju Lee, vom Ahrweiler BC: Tim Schirmer soll künftig auf der linken Außenverteidigerposition die durch den Abgang Karim Zeghlis entstandene Lücke schließen.

Es war eine Lücke, deren Schließung hohe Priorität hatte bei der TuS Koblenz: Durch den Weggang von Karim Zeghli zu Regionalliga-Absteiger Schott Mainz im Sommer ist die linke Außenverteidigerposition beim Oberligisten „frei“ geworden. In die Rolle soll künftig der nach Keeper Kevin Birk, Innenverteidiger Yasin Yaman und Offensivakteur Nam-Ju Lee mittlerweile vierte Neuzugang schlüpfen: Tim Schirmer wechselt, genau wie Lee, vom ...







Artikel teilen

Artikel teilen