Abwehrspieler fällt lange aus TuS Koblenz: Hiobsbotschaft vor Derby beim FV Engers 30.09.2025, 10:13 Uhr

i Im November vergangenen Jahres gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz in einem Ligaspiel, die TuS gewann mit 3:2. Daniel von der Bracke (gelbes Trikot) und Manuel Simons standen damals auf dem Platz, werden aller Voraussicht nach am Mittwoch auch wieder auf dem Platz stehen. Simons kommt nach einer Verletzung zurück. Jörg Niebergall

Da ist viel Vorfreude auf ein besonderes Spiel, wenn der FV Engers und die TuS Koblenz am Mittwochabend im Oberliga-Derby aufeinandertreffen. Die ist aufseiten der TuS allerdings getrübt, weil es zu Beginn der Woche eine Hiobsbotschaft gab.

Genau das war es, was sich Julian Feit gewünscht hatte: dass das Derby zwischen seinem FV Engers und der TuS Koblenz in der englischen Woche der Fußball-Oberliga auch zugleich ein Spitzenspiel wird. Denn wenn am Mittwochabend um 19 Uhr die Partie am Engerser Wasserturm angepfiffen wird, dann empfängt der Tabellendritte den Primus.







