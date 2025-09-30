Da ist viel Vorfreude auf ein besonderes Spiel, wenn der FV Engers und die TuS Koblenz am Mittwochabend im Oberliga-Derby aufeinandertreffen. Die ist aufseiten der TuS allerdings getrübt, weil es zu Beginn der Woche eine Hiobsbotschaft gab.
Genau das war es, was sich Julian Feit gewünscht hatte: dass das Derby zwischen seinem FV Engers und der TuS Koblenz in der englischen Woche der Fußball-Oberliga auch zugleich ein Spitzenspiel wird. Denn wenn am Mittwochabend um 19 Uhr die Partie am Engerser Wasserturm angepfiffen wird, dann empfängt der Tabellendritte den Primus.