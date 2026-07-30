Start bei der SV Elversberg II
TuS Koblenz hat’s direkt mit Bundesliga-Reserve zu tun
Lukas Tuchscherer (blau-schwarzes Trikot) spielte nach dem Weggang von Karim Zeghli und der Verletzung von Tim Schirmer auf der
Lukas Tuchscherer (blau-schwarzes Trikot) spielte nach dem Weggang von Karim Zeghli und der Verletzung von Tim Schirmer auf der linken Außenverteidigerposition. Vieles spricht dafür, dass er das auch am Samstag beim Auftakt seiner TuS Koblenz bei der SV Elversberg II tun wird.
Mark Dieler

Wenn eine Mannschaft einen Bundesligisten „in der Hinterhand“ hat, liegt es in der Natur der Sache, dass er hoch gehandelt wird. Das ist auch bei der SV Elversberg II der Fall, bei der die TuS Koblenz am Samstag zum Oberliga-Start gastiert. 

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Nein, große Überraschungen wird es nicht geben in der Startelf der TuS Koblenz, wenn die am Samstag (14 Uhr) bei der SV Elversberg II und damit bei einem Neuling in der Fußball-Oberliga antritt. Das liegt vor allem daran, dass der Kader derzeit keine Überraschungen hergibt: Yasin Yaman und Leon Waldminghaus sind noch relativ weit entfernt von einem Startelfeinsatz, Neuzugang Tim Schirmer laboriert an einer Muskelverletzung, Nam-Ju Lee, der wie ...
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