Keeper vom Bonner SC kommt TuS Koblenz hat Zadach-Nachfolger gefunden Sina Ternis 11.05.2026, 19:15 Uhr

i Sportvorstand Sam Graef (links) und der Technische Direktor Damir Grgic (rechts) haben schnell einen Nachfolger für Michael Zadach gefunden: Mit Kevin Birk kommt ein Keeper, der bei der TuS Koblenz kein Unbekannter ist. Timo Martin/TuS Koblenz

Es schließt sich ein Stück weit ein Kreis, wenn mit Kevin Birk im Sommer ein Spieler zur TuS kommt, der bereits in der Vergangenheit für die Schängel aufgelaufen war. Er schließt die Lücke nach dem Weggang von Michael Zadach im Koblenzer Tor.

Die TuS Koblenz hat die Nachfolge für den am Saisonende zum Ahrweiler BC wechselnden Torhüter Michael Zadach schnell und zur absoluten Zufriedenheit von Coach Michael Stahl geregelt: Mit Kevin Birk wechselt ein Wunschspieler des Trainers zum Fußball-Oberligisten.







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