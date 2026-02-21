2:1 nach 0:1-Rückstand TuS Koblenz gewinnt Spitzenspiel gegen den FK Pirmasens Sina Ternis 21.02.2026, 16:37 Uhr

i Luca Hirninger (blaues Trikot) war bei seiner Pflichtspielpremiere für die TuS Koblenz nicht nur defensiv eine Bank, er erzielte gegen den FK Pirmasens auch den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Am Ende siegten die Schängel verdient mit 2:1. Wolfgang Heil

Die TuS Koblenz hat zum ersten Mal in dieser Saison ein Duell gegen eine Spitzenmannschaft gewonnen. Gegen den Tabellenzweiten der Oberliga, den FK Pirmasens, machten die Schängel aus einem 0:1 ein 2:1.

Die TuS Koblenz kann doch gegen Spitzenmannschaften in der Fußball-Oberliga gewinnen: Im Spitzenspiel zu Hause gegen den FK Pirmasens siegten die Schängel – unter den Augen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer – verdient mit 2:1 (0:0) und rücken damit bis auf einen Punkt an den FV Engers auf Rang drei heran.







Artikel teilen

Artikel teilen