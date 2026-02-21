Die TuS Koblenz hat zum ersten Mal in dieser Saison ein Duell gegen eine Spitzenmannschaft gewonnen. Gegen den Tabellenzweiten der Oberliga, den FK Pirmasens, machten die Schängel aus einem 0:1 ein 2:1.
Lesezeit 5 Minuten
Die TuS Koblenz kann doch gegen Spitzenmannschaften in der Fußball-Oberliga gewinnen: Im Spitzenspiel zu Hause gegen den FK Pirmasens siegten die Schängel – unter den Augen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer – verdient mit 2:1 (0:0) und rücken damit bis auf einen Punkt an den FV Engers auf Rang drei heran.