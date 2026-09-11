Die TuS Koblenz tut sich aktuell schwer in der Oberliga, vor allem gegen defensiv eingestellte Gegner, holte zuletzt nur zwei Punkte aus drei Partien. Klappt es gegen eine offensivstarke Mannschaft wie Wormatia Worms besser?
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Vieles, was der TuS Koblenz in den ersten vier Partien so selbstverständlich von der Hand beziehungsweise vom Fuß gegangen war, müssen sich die Schängel aktuell hart erarbeiten. Das Selbstverständnis, dass alles klappt, fehlt derzeit. „Das Einzige, was da hilft, ist ein Sieg“, sagt Coach Michael Stahl vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.