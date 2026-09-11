Stahl-Elf am Sonntag in Worms
TuS Koblenz gegen wiedererstarkte Wormatia gefordert
Mangelnden Einsatz konnte man Igor Blagojevic (blau-schwarzes Trikot) und seiner TuS Koblenz beim 1:1 gegen Hertha Wiesbach nich
Mangelnden Einsatz konnte man Igor Blagojevic (blau-schwarzes Trikot) und seiner TuS Koblenz beim 1:1 gegen Hertha Wiesbach nicht vorwerfen, an der Überzeugung fehlte es dann aber doch – vor allem vorm gegnerischen Tor. Das soll nun in Worms anders werden.
Mark Dieler

Die TuS Koblenz tut sich aktuell schwer in der Oberliga, vor allem gegen defensiv eingestellte Gegner, holte zuletzt nur zwei Punkte aus drei Partien. Klappt es gegen eine offensivstarke Mannschaft wie Wormatia Worms besser?

Lesezeit 2 Minuten
Vieles, was der TuS Koblenz in den ersten vier Partien so selbstverständlich von der Hand beziehungsweise vom Fuß gegangen war, müssen sich die Schängel aktuell hart erarbeiten. Das Selbstverständnis, dass alles klappt, fehlt derzeit. „Das Einzige, was da hilft, ist ein Sieg“, sagt Coach Michael Stahl vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.
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