Nach fünf Spieltagen ist die TuS Koblenz Tabellenführer in der Fußball-Oberliga. Diese Position will die Mannschaft von Coach Michael Stahl auch am Samstag im saarländischen Wiesbach verteidigen – erwartet da aber viel Gegenwehr.

Dass seine Mannschaft die Qualität hat, in der Fußball-Oberliga ganz oben mitzuspielen, davon war Michael Stahl schon vor der Saison überzeugt. Deswegen ist es für ihn auch nicht allzu überraschend, dass seine TuS Koblenz nach fünf Spieltagen und vor der Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Hertha Wiesbach ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Der Trainer weiß die Momentaufnahme allerdings auch gut einzuschätzen.

„Das ist keinesfalls unverdient, aber es gab eben auch Spiele, in denen wir in den entscheidenden Phasen das Quäntchen Glück hatten“, sagt Stahl. Das war beispielsweise am ersten Spieltag beim FK Pirmasens der Fall, als die TuS ein Remis in Unterzahl über die Zeit rettete, zweimal das Aluminium auf ihrer Seite hatte. Und es war in der Vorwoche beim 2:0-Sieg in Gau-Odernheim der Fall. Da nämlich führten die Koblenzer mit 1:0, gerieten dann, wie schon gegen Pirmasens, durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl, mussten einen Ball von der Linie klären und erzielten am Ende durch eine Umschaltsituation noch das 2:0. „Wir wissen das also alles schon sehr gut einzuordnen“, sagt Stahl, der nun am Samstag in Wiesbach ein ähnliches Spiel wie gegen Gau-Odernheim erwartet.

Stahl rechnet mit einen kompakt stehenden Gegner und fordert Geduld

„Wir haben im Prinzip drei Pokalspiele in Folge“, so der TuS-Trainer, der damit das „echte“ Rheinlandpokalspiel gegen den A-Ligisten Ober Kostenz sowie die Partien gegen die beiden Aufsteiger Gau-Odernheim und nun Wiesbach meint. Zweimal war es so, dass sein Team gegen einen aus einer kompakten Fünferkette heraus agierenden Gegner offensive Lösungen finden, Geduld beweisen musste – und genau das erwartet er im saarländischen Wiesbach. „Die werden uns auf dem schmalen Kunstrasen den Ball überlassen und dann auf eigene Umschaltmomente setzen“, mutmaßt der Koblenzer Trainer.

Gefährlich ist das Spiel in Wiesbach aus seiner Sicht auch deswegen, weil die Gastgeber bereits neun Punkte auf dem Konto und entsprechend nichts zu verlieren haben. „Die können befreit aufspielen, werden als Underdog den Favoriten ärgern wollen. Heißt für uns, dass wir uns auf einen heißen Fight einstellen müssen“, so Stahl, für dessen Team es zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Kunstrasen geht. „Hartplatz hatten wir schon, Kunstrasen noch nicht“, sagt er mit einem Lachen mit Blick auf Ober Kostenz.

Dass sich Ligakonkurrent und Lokalrivale Rot-Weiss Koblenz mit Phil Thieltges einen Spieler geschnappt hat, den auch die TuS einst auf dem Zettel hatte, nimmt der Trainer indes emotionslos zur Kenntnis, auch weil die Verantwortlichen zuletzt davon abgesehen hatten, eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers zu forcieren. „Wir haben offen darüber gesprochen, wie seine Rolle bei uns wäre, und da ist es nur legitim, dass er sich für Rot-Weiss entschieden hat, wo er vermutlich auf mehr Spielzeit kommen wird, als es bei uns der Fall gewesen wäre“, sagt Stahl.

„Vor allem Konrad Cornelius hat hier einen großen Schritt gemacht.“

TuS-Trainer Michael Stahl hat seinen eigenen Nachwuchs durchaus im Blick

Der hat weiterhin zwei Spielerprofile im Blick: Die Absicherung für die Innenverteidigung – also einen gelernten Innenverteidiger oder einen Sechser beziehungsweise Außenverteidiger, der auch auf der zentralen Position in der Kette spielen kann, sowie einen Offensivakteur. Auch hier würde er einen Spieler bevorzugen, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen spielen kann. In Aktionismus, das macht Stahl deutlich, wird man allerdings nicht verfallen. Die Verantwortlichen seien mit dem einen oder anderen Akteur im Gespräch, aber auch hier spiele das Thema Regionalliga bei vielen eine Rolle.

Und wenn am Ende doch kein Neuer mehr komme, dann sei das auch in Ordnung. Schließlich hat man bei der TuS Nachwuchskicker, die bereits im Pokal zum Einsatz gekommen sind und die mittlerweile regelmäßig im Seniorenteam mittrainieren. „Vor allem Konrad Cornelius hat hier einen großen Schritt gemacht“, so der TuS-Trainer über den 19-jährigen Linksaußen, der in Gau-Odernheim zu einem Kurzeinsatz kam und aller Voraussicht nach in Wiesbach im Kader stehen wird. Nicht dabei ist indes Tomoya Kurogi, der in der Vorwoche Gelb-Rot sah.