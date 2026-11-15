Es waren die Leidenschaft, das Feuer, die Gier, auf die alle im Umfeld der TuS Koblenz so lange gewartet hatten: Mit 3:0 besiegten die Schängel einen starken und bissigen FK Pirmasens – und überwanden die Ergebnis- und Offensivkrise erst einmal.
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Endlich, das dürfte sich ein Großteil der etwas über 1000 Anwesenden im Stadion am Oberwerth gedacht haben. Die TuS Koblenz kann noch Tore schießen und, was noch wichtiger ist, sie kann noch Spiele gewinnen. Am Ende stand gegen einen mit breiter Brust angereisten FK Pirmasens ein deutlicher und sicherlich auch nicht unverdienter 3:0-Sieg – und der verschafft der TuS in der Tabelle der Fußball-Oberliga wieder Luft nach unten.