Vor Spiel in Auersmacher TuS Koblenz: Blagojevic vor Abflug nach Mechtersheim? Sina Ternis 25.11.2026, 19:36 Uhr

i Verlässt der aktuell beste Torschütze die TuS Koblenz im Winter? Igor Blagojevic (links, hier mit Denzel Owusu) steht jedenfalls bei einigen Vereinen auf dem Wunschzettel. Wolfgang Heil

Es wird im Winter Veränderungen im Kader der TuS Koblenz geben, und es wird sowohl die Zu- als auch die Abgangsseite betreffen. Parallel zu den Planungen geht’s drum, mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Ein Sieg in Auersmacher würde helfen.

Während es im Gesamtverein TuS Koblenz auf der Jahreshauptversammlung eine Menge positive Neuigkeiten zu vermelden gab (wir berichteten), herrscht rund um das Fußball-Oberliga-Team nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und einem enttäuschenden 10. Tabellenplatz doch eher Unruhe – und vor den noch verbleibenden Partien am Freitagabend (19.







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