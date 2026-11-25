Es wird im Winter Veränderungen im Kader der TuS Koblenz geben, und es wird sowohl die Zu- als auch die Abgangsseite betreffen. Parallel zu den Planungen geht’s drum, mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Ein Sieg in Auersmacher würde helfen.
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Während es im Gesamtverein TuS Koblenz auf der Jahreshauptversammlung eine Menge positive Neuigkeiten zu vermelden gab (wir berichteten), herrscht rund um das Fußball-Oberliga-Team nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und einem enttäuschenden 10. Tabellenplatz doch eher Unruhe – und vor den noch verbleibenden Partien am Freitagabend (19.