Die TuS Koblenz musste beim Mittelrheinligisten SSV Merten eine 1:3-Niederlage hinnehmen – und bekam dabei aufgezeigt, wie wichtig Wille und vor allem Überzeugung vorm gegnerischen Tor sind.
Vielleicht war es der kleine Dämpfer zur rechten Zeit. So jedenfalls ordnete Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, die 1:3-Niederlage seines Teams beim Mittelrheinligisten SSV Merten ein. Denn ein wenig war diese Niederlage sinnbildlich für die, die es bereits in der Hinrunde der Fußball-Oberliga gegeben hatte.