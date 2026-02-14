1:3-Niederlage beim SSV Merten
TuS Koblenz bekommt Lektion in Sachen Überzeugung
TuS-Coach Michael Stahl würde sich vor allem vorm gegnerischen Tor deutlich mehr Überzeugung in den Aktionen seiner Mannschaft w
TuS-Coach Michael Stahl würde sich vor allem vorm gegnerischen Tor deutlich mehr Überzeugung in den Aktionen seiner Mannschaft wünschen. Wie das gehen kann, das zeigte dieses Mal Gegner SSV Merten.
Andreas Hergenhahn

Die TuS Koblenz musste beim Mittelrheinligisten SSV Merten eine 1:3-Niederlage hinnehmen – und bekam dabei aufgezeigt, wie wichtig Wille und vor allem Überzeugung vorm gegnerischen Tor sind. 

Lesezeit 2 Minuten
Vielleicht war es der kleine Dämpfer zur rechten Zeit. So jedenfalls ordnete Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, die 1:3-Niederlage seines Teams beim Mittelrheinligisten SSV Merten ein. Denn ein wenig war diese Niederlage sinnbildlich für die, die es bereits in der Hinrunde der Fußball-Oberliga gegeben hatte.

Ressort und Schlagwörter

OberligaTuS Koblenz
Montag & Samstag
Neues aus der Fußball-Oberliga

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren