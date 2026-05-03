6:2-Sieg beim FV Eppelborn TuS Koblenz: Alle acht Treffer fallen in Hälfte zwei Sina Ternis 03.05.2026, 19:22 Uhr

i Nein, Michael Stahl war lange nicht mit allem zufrieden, was er beim Spiel seiner TuS Koblenz in Eppelborn gesehen hatte. Vor allem mit dem Auftritt in Hälfte eins nicht. Danach schoss sein Team beim 6:2-Sieg aber noch sechs Tore. Jörg Niebergall

45 Minuten lang tat sich die TuS schwer, machte sich mit ihrer behäbigen Spielweise das Leben allerdings auch selbst schwer – um dann beim FV Eppelborn eine starke zweite Hälfte hinzulegen und einen verdienten 6:2-Sieg einzufahren.

Wer sich am Sonntagnachmittag auf der offiziellen Plattform fussball.de über das Ergebnis zwischen dem bereits seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Oberliga feststehenden FV Eppelborn und der TuS Koblenz informiert hat, der dürfte erst einmal verwundert die Augen gerieben haben.







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