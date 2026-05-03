45 Minuten lang tat sich die TuS schwer, machte sich mit ihrer behäbigen Spielweise das Leben allerdings auch selbst schwer – um dann beim FV Eppelborn eine starke zweite Hälfte hinzulegen und einen verdienten 6:2-Sieg einzufahren.
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Wer sich am Sonntagnachmittag auf der offiziellen Plattform fussball.de über das Ergebnis zwischen dem bereits seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Oberliga feststehenden FV Eppelborn und der TuS Koblenz informiert hat, der dürfte erst einmal verwundert die Augen gerieben haben.