6:2-Sieg beim FV Eppelborn
TuS Koblenz: Alle acht Treffer fallen in Hälfte zwei
Nein, Michael Stahl war lange nicht mit allem zufrieden, was er beim Spiel seiner TuS Koblenz in Eppelborn gesehen hatte. Vor al
Nein, Michael Stahl war lange nicht mit allem zufrieden, was er beim Spiel seiner TuS Koblenz in Eppelborn gesehen hatte. Vor allem mit dem Auftritt in Hälfte eins nicht. Danach schoss sein Team beim 6:2-Sieg aber noch sechs Tore.
Jörg Niebergall

45 Minuten lang tat sich die TuS schwer, machte sich mit ihrer behäbigen Spielweise das Leben allerdings auch selbst schwer – um dann beim FV Eppelborn eine starke zweite Hälfte hinzulegen und einen verdienten 6:2-Sieg einzufahren.

Lesezeit 3 Minuten
Wer sich am Sonntagnachmittag auf der offiziellen Plattform fussball.de über das Ergebnis zwischen dem bereits seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Oberliga feststehenden FV Eppelborn und der TuS Koblenz informiert hat, der dürfte erst einmal verwundert die Augen gerieben haben.

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