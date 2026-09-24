Vor der Partie in Diefflen
TuS Koblenz: Ärger über die Rotsperre von Yasin Yaman
Kein Verständnis hat TuS-Coach Michael Stahl dafür, dass das Schiedsrichtergespann seinen Fehler nach der Roten Karte für Yasin
Kein Verständnis hat TuS-Coach Michael Stahl dafür, dass das Schiedsrichtergespann seinen Fehler nach der Roten Karte für Yasin Yaman nicht zugab.
Wolfgang Heil

Bei Oberligist TuS Koblenz stand unter der Woche vieles im Zeichen der schweren Verletzung von Tomoya Kurogi. Doch nun soll der Blick wieder auf das Sportliche und die Aufgabe in Diefflen gerichtet werden. Dann wohl ohne „Rotsünder“ Yasin Yaman.

Lesezeit 3 Minuten
Die TuS Koblenz hat vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Diefflen eine schwierige Woche hinter sich. Am Montag war bekannt geworden, dass Tomoya Kurogi sich im Oberliga-Spitzenspiel gegen den TuS Mechtersheim einen doppelten Kreuzbandriss zugezogen hat, der TuS also mindestens ein Jahr, tendenziell sogar noch länger, fehlen wird.
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