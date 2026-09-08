Koblenzer empfangen Wiesbach TuS: Keinen Frust schieben, sondern Lösungen finden Sina Ternis 08.09.2026, 07:00 Uhr

i Gegen den Ahrweiler BC versuchten Igor Blagojevic (schwarz-blaues Trikot) und seine TuS Koblenz, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Das klappte nicht. Nun soll es gegen Wiesbach zurück in die Erfolgsspur gehen. Wolfgang Heil

Zwischen einem „Alles im Lot bei der TuS“ und Frust schieben lag bei der TuS Koblenz gerade mal eine gute Woche. Auf vier Siege folgten eine Niederlage und ein Remis. Gegen Wiesbach soll’s besser werden, dazu muss aber einiges anders werden.

Vier Spiele lang war bei der TuS Koblenz alles wie am Schnürchen gelaufen, Spiele wurden gewonnen, mal souverän, mal ein bisschen weniger souverän, aber doch nie unverdient. Dann kam das 1:5 beim TSV Gau-Odernheim, es kam die Unruhe wegen des Protests gegen die Spielwertung – und es folgte am vergangenen Wochenende ein 0:0 gegen den Ahrweiler BC, das Trainer Michael Stahl dazu veranlasste, zu sagen: „Wir sind noch kein Spitzenteam in der ...







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