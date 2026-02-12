Rheinlandliga gegen Oberliga-Nachwuchs: Die EGC Wirges setzte sich im Testspiel gegen die TuS Koblenz mit 3:1 durch. Beide Trainer wussten das Ergebnis allerdings einzuordnen und sprachen jeweils von einem guten Test. Aus Gründen.
Lesezeit 2 Minuten
Auf den Hinweis, dass seine Mannschaft künftig vielleicht nur noch gegen Fußball-Oberligisten spielen sollte, winkte Sven Baldus lachend ab, auch wenn seine Spvgg. EGC Wirges als Rheinlandligist in der Vorbereitung bereits zum zweiten Mal gegen einen Oberligisten gewonnen hat.