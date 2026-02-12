Der Nachwuchs durfte ran TuS-Jugendtruppe unterliegt EGC Wirges mit 1:3 Sina Ternis 12.02.2026, 07:51 Uhr

i In diesem Duell hat TuS-Defensivakeur Luka Hirninger (gelbes Trikot) die Lufthoheit gegenüber Wirges' Euan Williams-Noss. Am Ende machten beide ein gutes Spiel: Noss traf beim 3:1-Sieg einmal, Hirninger hinterließ einen guten Eindruck bei seinem Trainer. Andreas Hergenhahn

Rheinlandliga gegen Oberliga-Nachwuchs: Die EGC Wirges setzte sich im Testspiel gegen die TuS Koblenz mit 3:1 durch. Beide Trainer wussten das Ergebnis allerdings einzuordnen und sprachen jeweils von einem guten Test. Aus Gründen.

Auf den Hinweis, dass seine Mannschaft künftig vielleicht nur noch gegen Fußball-Oberligisten spielen sollte, winkte Sven Baldus lachend ab, auch wenn seine Spvgg. EGC Wirges als Rheinlandligist in der Vorbereitung bereits zum zweiten Mal gegen einen Oberligisten gewonnen hat.







