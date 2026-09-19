Allen Widerständen getrotzt: Rote Karte, schwere Verletzung – und dennoch gewann die TuS Koblenz ihr Oberliga-Heimspiel gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1. Es war der erste Dreier nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge.
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So groß wie nach diesen mehr als 100 Minuten war der Jubel von Spielern, Trainern, Staff und Fans vermutlich schon lange nicht mehr: Die TuS Koblenz hat das Fußball-Oberliga-Heimspiel gegen die TuS Mechtersheim nach hartem Kampf und trotz mehrerer Rückschläge mit 2:1 (1:0) gewonnen.