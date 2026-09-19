Koblenz 2:1 gegen Mechtersheim TuS jubelt in Unterzahl für schwer verletzten Kurogi Sina Ternis 19.09.2026, 17:08 Uhr

i Freude pur nach dem 2:0 durch Nazif Tchadjei (Mitte, hinten). Am Ende trotzte die TuS Koblenz allen Widerständen und gewann die Partie gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1. Mark Dieler

Allen Widerständen getrotzt: Rote Karte, schwere Verletzung – und dennoch gewann die TuS Koblenz ihr Oberliga-Heimspiel gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1. Es war der erste Dreier nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge.

So groß wie nach diesen mehr als 100 Minuten war der Jubel von Spielern, Trainern, Staff und Fans vermutlich schon lange nicht mehr: Die TuS Koblenz hat das Fußball-Oberliga-Heimspiel gegen die TuS Mechtersheim nach hartem Kampf und trotz mehrerer Rückschläge mit 2:1 (1:0) gewonnen.







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