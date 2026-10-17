0:0 und Zuschauerschnapszahl TuS holt trotz 82-minütiger Unterzahl Punkt gegen FCEK Sina Ternis 17.10.2026, 16:48 Uhr

i Acht Minuten waren gespielt, da sah TuS-Keeper Kevin Birk nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums Rot. Seine Mannschaft erkämpfte sich am Ende beim 0:0 gegen den FC Emmelshausen-Karbach dennoch einen verdienten Punkt. Wolfgang Heil

Als nach acht Minuten TuS-Keeper Kevin Birk Rot sah, dürfte der eine oder andere Schlimmes befürchtet haben für die Gastgeber. Zu Unrecht, denn die TuS Koblenz erkämpfte sich in der Oberliga gegen den FC Emmelshausen-Karbach einen verdienten Punkt.

Für die einen war es ein Punkt der Moral, für die anderen vielleicht zu wenig: Im Fußball-Oberliga-Lokalduell zwischen der TuS Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach gab es vor 1111 Zuschauern ein leistungsgerechtes 0:0, über das sich die Gastgeber sicherlich deutlich mehr freuen konnten als die Gäste vom Hunsrück.







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