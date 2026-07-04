Gegen die Kölner Teams war in dieser Woche nichts zu holen für die TuS Koblenz. Die verlor nach dem 0:6 gegen den 1. FC Köln II nun mit 1:3 gegen den Drittligisten SC Fortuna Köln – zeigte aber starke 45 Minuten.
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Gerade mit den ersten 45 Minuten war Michelle Potthast, die auch dieses Mal den urlaubenden Coach Michael Stahl vertreten hatte, absolut zufrieden. Da stand es zwischen ihrer TuS Koblenz und dem Drittliga-Aufsteiger SC Fortuna Köln noch 1:1 – am Ende musste sich der Fußball-Oberligist dann aber vor rund 200 Zuschauern auf dem Rasenplatz in Nörtershausen mit 1:4 geschlagen geben.