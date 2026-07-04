Wingender trifft für Koblenz
TuS führt 1:0, verliert aber 1:4 gegen Fortuna Köln
Marcel Wingender (blau-schwarzes Trikot) erzielte nach elf Minuten das 1:0 für die TuS Koblenz. Die musste sich dem Drittligiste
Marcel Wingender (blau-schwarzes Trikot) erzielte nach elf Minuten das 1:0 für die TuS Koblenz. Die musste sich dem Drittligisten SC Fortuna Köln allerdings am Ende deutlich mit 1:4 geschlagen geben.
Mark Dieler

Gegen die Kölner Teams war in dieser Woche nichts zu holen für die TuS Koblenz. Die verlor nach dem 0:6 gegen den 1. FC Köln II nun mit 1:3 gegen den Drittligisten SC Fortuna Köln – zeigte aber starke 45 Minuten.

Lesezeit 2 Minuten
Gerade mit den ersten 45 Minuten war Michelle Potthast, die auch dieses Mal den urlaubenden Coach Michael Stahl vertreten hatte, absolut zufrieden. Da stand es zwischen ihrer TuS Koblenz und dem Drittliga-Aufsteiger SC Fortuna Köln noch 1:1 – am Ende musste sich der Fußball-Oberligist dann aber vor rund 200 Zuschauern auf dem Rasenplatz in Nörtershausen mit 1:4 geschlagen geben.

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