Wingender trifft für Koblenz TuS führt 1:0, verliert aber 1:4 gegen Fortuna Köln Sina Ternis 04.07.2026, 20:08 Uhr

i Marcel Wingender (blau-schwarzes Trikot) erzielte nach elf Minuten das 1:0 für die TuS Koblenz. Die musste sich dem Drittligisten SC Fortuna Köln allerdings am Ende deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Mark Dieler

Gegen die Kölner Teams war in dieser Woche nichts zu holen für die TuS Koblenz. Die verlor nach dem 0:6 gegen den 1. FC Köln II nun mit 1:3 gegen den Drittligisten SC Fortuna Köln – zeigte aber starke 45 Minuten.

Gerade mit den ersten 45 Minuten war Michelle Potthast, die auch dieses Mal den urlaubenden Coach Michael Stahl vertreten hatte, absolut zufrieden. Da stand es zwischen ihrer TuS Koblenz und dem Drittliga-Aufsteiger SC Fortuna Köln noch 1:1 – am Ende musste sich der Fußball-Oberligist dann aber vor rund 200 Zuschauern auf dem Rasenplatz in Nörtershausen mit 1:4 geschlagen geben.







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