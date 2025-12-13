Jugend forscht bei Stahl-Elf TuS erkämpft sich ein 0:0 und beendet FCK-Siegesserie Sina Ternis 13.12.2025, 16:58 Uhr

i Maximilian Buchheit (blaues Trikot) rückte genau wie Konrad Cornelius in die Startelf der TuS und machte seine Sache im linken Mittelfeld gut. Am Ende stand für die junge Koblenzer Truppe ein Remis. Mark Dieler

Die TuS Koblenz bremste den 1. FC Kaiserslautern II mit einem 0:0 aus und beendete dessen 13 Spiele lange Siegesserie – dass die Gastgeber eine Stunde in Unterzahl spielten, war der Partie nicht anzumerken. Aus Gründen.

13 Spiele lang hatte es keine Mannschaft in der Fußball-Oberliga geschafft, der Reserve des 1. FC Kaiserslautern einen Punkt abzutrotzen – und dann kam die TuS Koblenz. Die rang dem neuen Tabellenführer, der 1. FCK hat den FK Pirmasens durch den Punktgewinn überholt, ein 0:0 ab, profitierte dabei auch davon, dass sie eine gute Stunde lang in Überzahl gespielt hatte.







