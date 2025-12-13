TuS erkämpft sich ein 0:0 und beendet FCK-Siegesserie

Die TuS Koblenz bremste den 1. FC Kaiserslautern II mit einem 0:0 aus und beendete dessen 13 Spiele lange Siegesserie – dass die Gastgeber eine Stunde in Unterzahl spielten, war der Partie nicht anzumerken. Aus Gründen.
Lesezeit 3 Minuten
13 Spiele lang hatte es keine Mannschaft in der Fußball-Oberliga geschafft, der Reserve des 1. FC Kaiserslautern einen Punkt abzutrotzen – und dann kam die TuS Koblenz. Die rang dem neuen Tabellenführer, der 1. FCK hat den FK Pirmasens durch den Punktgewinn überholt, ein 0:0 ab, profitierte dabei auch davon, dass sie eine gute Stunde lang in Überzahl gespielt hatte.