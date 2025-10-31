Liveticker am Samstag TuS empfängt den FC Rot-Weiss Koblenz zum Stadtduell Lukas Erbelding

Sina Ternis 31.10.2025, 08:00 Uhr

i Im Stadion Oberwerth kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen der TuS und dem FC Rot-Weiss Koblenz. Erbelding/RZ-Grafik/Vereine

An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) ist es so weit: Die blendend in die Saison gestartete TuS empfängt in der Fußball-Oberliga den FC Rot-Weiss Koblenz zum Stadtduell. Wir berichten ab 13.30 Uhr im Liveticker vom Geschehen aus dem Stadion Oberwerth.

Die Rollen sind auf den ersten Blick klar verteilt: Während der Saisonstart der TuS als gelungen bezeichnet werden kann, befindet sich Stadtrivale FC Rot-Weiss Koblenz derzeit im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) treffen sich die Teams zum Duell im Stadion Oberwerth.







