An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) ist es so weit: Die blendend in die Saison gestartete TuS empfängt in der Fußball-Oberliga den FC Rot-Weiss Koblenz zum Stadtduell. Wir berichten ab 13.30 Uhr im Liveticker vom Geschehen aus dem Stadion Oberwerth.
Die Rollen sind auf den ersten Blick klar verteilt: Während der Saisonstart der TuS als gelungen bezeichnet werden kann, befindet sich Stadtrivale FC Rot-Weiss Koblenz derzeit im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) treffen sich die Teams zum Duell im Stadion Oberwerth.