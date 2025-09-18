Koblenz zu Gast bei Gonsenheim TuS-Coach Michael Stahl will alte Dämonen besiegen 18.09.2025, 15:42 Uhr

i Zuletzt war die TuS Koblenz (blaue Trikots, vorne Marcel Wingender, hinten Denys Vyrvch) in der Rolle des spielbestimmenden Teams, auch weil die Gegner das so wollten. Gegen Gonsenheim am Samstag wird der Gegner selbst den Ball haben wollen - und Coach Michael Stahl ist sich sicher: Wem das besser gelingt, der hat gute Chancen, zu gewinnen. Wolfgang Heil

Kann die TuS Koblenz ihren Lauf fortsetzen und wird sie zugleich einen (Negativ-)Lauf beenden? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag im Oberliga-Spitzenspiel beim SV Gonsenheim.

Eigentlich freut sich Michael Stahl sehr auf das Auswärtsspiel, das seine TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr) zum SV Gonsenheim führt. Er freut sich auf das Spitzenspiel – immerhin gastiert der noch ungeschlagene Spitzenreiter der Fußball-Oberliga beim Tabellendritten –, er freut sich aber vor allem darauf, dass es für die TuS zu einem Gegner geht, der den Anspruch hat, die Spielkontrolle zu haben, mitzuspielen, sich nicht auf die Defensive zu ...







Artikel teilen

Artikel teilen