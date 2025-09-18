Kann die TuS Koblenz ihren Lauf fortsetzen und wird sie zugleich einen (Negativ-)Lauf beenden? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag im Oberliga-Spitzenspiel beim SV Gonsenheim.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich freut sich Michael Stahl sehr auf das Auswärtsspiel, das seine TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr) zum SV Gonsenheim führt. Er freut sich auf das Spitzenspiel – immerhin gastiert der noch ungeschlagene Spitzenreiter der Fußball-Oberliga beim Tabellendritten –, er freut sich aber vor allem darauf, dass es für die TuS zu einem Gegner geht, der den Anspruch hat, die Spielkontrolle zu haben, mitzuspielen, sich nicht auf die Defensive zu ...