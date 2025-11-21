Primus Pirmasens kommt TuS-Coach Michael Stahl freut sich aufs Spitzenspiel 21.11.2025, 08:36 Uhr

i TuS-Stürmer Denys Vyrych (blaues Trikot, am Ball) hat bereits elf Tore erzielt. Dass da ab und zu mal Chancen liegen gelassen werden wie hier beim 2:2 gegen Cosmos Koblenz mit Dennis Arnst, gesteht ihm sein Trainer zu. Gegen den FK Pirmasens im Spitzenspiel am Sonntag hätte Michael Stahl aber nichts dagegen, wenn Vyrych zünden würde. Wolfgang Heil

Der Tabellenvierte TuS Koblenz empfängt den Spitzenreiter FK Pirmasens auf dem Koblenzer Oberwerth. Die Vorfreude ist groß bei den Hausherren, bei denen Coach Michael Stahl keine Angst vorm Scheitern hat.

Auch wenn zuletzt mit Blick auf die Ergebnisse ein wenig Sand im Getriebe war – die einen gehen mit einer Niederlage und einem Remis im Rücken in die Partie, die anderen spielten zuletzt zweimal nach Gang unentschieden – ist es ganz sicher ein Spitzenspiel, wenn am Sonntag (14 Uhr) mit der TuS Koblenz der Tabellenvierte der Fußball-Oberliga den Primus FK Pirmasens empfängt.







Artikel teilen

Artikel teilen