Koblenz empfängt Worms TuS braucht neuen Keeper und holt „alten“ Bekannten Sina Ternis 07.05.2026, 19:15 Uhr

i Michael Zadach wird die TuS Koblenz zum Saisonende verlassen. Der Schlussmann hat seinen Vertrag nicht verlängert. Wolfgang Heil

Langeweile kommt bei Michael Stahl und seiner TuS Koblenz keine auf. Da ist das Pokalfinale am 23. Mai, da ist der Ligaendspurt mit dem Oberliga-Heimspiel gegen Worms am Freitag und da ist die kommende Saison, in der es Veränderungen geben wird.

Natürlich wäre der Rückschluss, dass mit der Einwechslung von Nazif Tchadjei beim Spiel in Eppelborn die Wende kam, zu kurz gegriffen, „aber er gibt unserem Spiel schon noch mal ganz viel“, sagt Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, nach dem 6:2-Auswärtssieg und vor dem Heimspiel am Freitagabend (19.







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