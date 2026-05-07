Langeweile kommt bei Michael Stahl und seiner TuS Koblenz keine auf. Da ist das Pokalfinale am 23. Mai, da ist der Ligaendspurt mit dem Oberliga-Heimspiel gegen Worms am Freitag und da ist die kommende Saison, in der es Veränderungen geben wird.
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Natürlich wäre der Rückschluss, dass mit der Einwechslung von Nazif Tchadjei beim Spiel in Eppelborn die Wende kam, zu kurz gegriffen, „aber er gibt unserem Spiel schon noch mal ganz viel“, sagt Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, nach dem 6:2-Auswärtssieg und vor dem Heimspiel am Freitagabend (19.