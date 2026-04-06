Ludwigshafen auf Trainersuche Trotz Überredungsversuchen: Laping bleibt bei Rücktritt Sina Ternis 06.04.2026, 18:38 Uhr

i Gerade mal fünf Pflichtspiele lang stand Marco Laping beim FC Arminia Ludwigshafen an der Seitenlinie. Nach der 2:4-Niederlage am vergangenen Wochenende daheim gegen Eisbachtal legte er sein Amt schon wieder nieder. Jörg Niebergall

Es kam überraschend und wirkte wie aus einem Impuls heraus. Und dennoch bleibt Marco Laping dabei: Er hat sein Amt als Trainer bei Arminia Ludwigshafen nach der 2:4-Niederlage gegen Eisbachtal niedergelegt. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Auch wenn die Entscheidung aus der ersten Emotion der Niederlage heraus getroffen wurde, so hat sie doch Bestand: Sowohl Marco Laping als auch sein Trainerkollege Matteo Monetta haben ihr Amt beim abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen mit sofortiger Wirkung und unmittelbar im Anschluss an die 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Eisbachtal niedergelegt.







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