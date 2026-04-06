Es kam überraschend und wirkte wie aus einem Impuls heraus. Und dennoch bleibt Marco Laping dabei: Er hat sein Amt als Trainer bei Arminia Ludwigshafen nach der 2:4-Niederlage gegen Eisbachtal niedergelegt. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.
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Auch wenn die Entscheidung aus der ersten Emotion der Niederlage heraus getroffen wurde, so hat sie doch Bestand: Sowohl Marco Laping als auch sein Trainerkollege Matteo Monetta haben ihr Amt beim abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen mit sofortiger Wirkung und unmittelbar im Anschluss an die 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Eisbachtal niedergelegt.