Gerade einmal zweieinhalb Monate war Manuel Moral Fuster beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz als Trainer im Amt. Nun brauche es neue Impulse, das sehen sowohl er als auch die sportliche Leitung so.
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Wer das Verhalten von Spielern und Trainer am vergangenen Wochenende bei der 0:5-Klatsche beim FC Emmelshausen-Karbach ein wenig beobachtet hat, für den dürfte die „einvernehmliche Trennung“, das betonten beide Seiten, zwischen Manuel Moral Fuster und dem Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz vielleicht nicht ganz überraschend gekommen sein.