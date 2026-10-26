Neuer Trainer ist gefunden Thomas Kahler übernimmt abstiegsbedrohte Eisbachtaler Sina Ternis 26.10.2026, 19:11 Uhr

i Der Sportliche Leiter der Sportfreunde Eisbachtal Patrick Reifenscheidt (von links) mit dem neuen Coach Thomas Kahler und Co-Trainer Jörg Emmerich. Andreas Egenolf

Eine schnelle Lösung hatte sich Patrick Reifenscheidt, der Sportliche Leiter der Sportfreunde Eisbachtal, gewünscht, eine schnelle Lösung hat er bekommen. Mit Thomas Kahler übernimmt wieder ein Ehemaliger das Kommando an der Seitenlinie.

„Mit etwas Glück sitze ich nur ein Spiel auf der Bank.“ Das Zitat hatte der Sportliche Leiter der Sportfreunde Eisbachtal, Patrick Reifenscheidt, vor dem Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, den TuS Mechtersheim, zu Protokoll gegeben.







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