Rot-Weiss Koblenz hat das Stadtduell gegen die TuS Koblenz gewonnen und die gute Form der vergangenen Wochen und Monate bestätigt. Torschütze war Phil Thieltges – und der steht schon irgendwie sinnbildlich für den Rot-Weiss-Aufschwung.
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Einer, der ließ sich von dem ganzen Trubel um den Sieg überhaupt nicht beirren, der verzog sich „ums Eck“ und putzte in aller Seelenruhe seine Fußballschuhe: Phil Thieltges. Der Mittelfeldspieler des Oberligiste FC Rot-Weiss Koblenz, der seit Wochen gut in Form ist, war an diesem Nachmittag auch der einzige Torschütze, und er steht schon ein wenig sinnbildlich für den Aufschwung seiner Mannschaft.