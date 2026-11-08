Rot-Weiss besiegt die TuS 1:0
Thieltges erzielt einziges Tor im Koblenzer Stadtduell
Phil Thieltges (rotes Trikot, Mitte) war der einzige Torschütze im Duell seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen die TuS Koblenz. Am E
Phil Thieltges (rotes Trikot, Mitte) war der einzige Torschütze im Duell seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen die TuS Koblenz. Am Ende stand ein knapper, aber auch verdienter 1:0-Sieg.
Wolfgang Heil

Rot-Weiss Koblenz hat das Stadtduell gegen die TuS Koblenz gewonnen und die gute Form der vergangenen Wochen und Monate bestätigt. Torschütze war Phil Thieltges – und der steht schon irgendwie sinnbildlich für den Rot-Weiss-Aufschwung.

Lesezeit 4 Minuten
Einer, der ließ sich von dem ganzen Trubel um den Sieg überhaupt nicht beirren, der verzog sich „ums Eck“ und putzte in aller Seelenruhe seine Fußballschuhe: Phil Thieltges. Der Mittelfeldspieler des Oberligiste FC Rot-Weiss Koblenz, der seit Wochen gut in Form ist, war an diesem Nachmittag auch der einzige Torschütze, und er steht schon ein wenig sinnbildlich für den Aufschwung seiner Mannschaft.
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