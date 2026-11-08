Rot-Weiss besiegt die TuS 1:0 Thieltges erzielt einziges Tor im Koblenzer Stadtduell Sina Ternis 08.11.2026, 19:59 Uhr

i Phil Thieltges (rotes Trikot, Mitte) war der einzige Torschütze im Duell seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen die TuS Koblenz. Am Ende stand ein knapper, aber auch verdienter 1:0-Sieg. Wolfgang Heil

Rot-Weiss Koblenz hat das Stadtduell gegen die TuS Koblenz gewonnen und die gute Form der vergangenen Wochen und Monate bestätigt. Torschütze war Phil Thieltges – und der steht schon irgendwie sinnbildlich für den Rot-Weiss-Aufschwung.

Einer, der ließ sich von dem ganzen Trubel um den Sieg überhaupt nicht beirren, der verzog sich „ums Eck“ und putzte in aller Seelenruhe seine Fußballschuhe: Phil Thieltges. Der Mittelfeldspieler des Oberligiste FC Rot-Weiss Koblenz, der seit Wochen gut in Form ist, war an diesem Nachmittag auch der einzige Torschütze, und er steht schon ein wenig sinnbildlich für den Aufschwung seiner Mannschaft.







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