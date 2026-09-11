Nah dran an einem Dreier war Oberligist Ahrweiler BC zuletzt dreimal in Folge, doch am Ende reichte es jeweils gegen Engers, die TuS und Cosmos Koblenz jeweils nur zu einem Punkt. Nun wird beim FC Hertha Wiesbach der nächste Anlauf gestartet.
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Gerade aus seinem Urlaub zurückgekehrt, stand Almir Porca in der englischen Woche der Fußball-Oberliga für seinen Ahrweiler BC wieder auf dem Platz. Ein Tor steuerte er beim 2:2 gegen den FC Cosmos Koblenz zwar nicht bei, seinen Einsatz rechtfertigte laut seinem Trainer Christopher Theisen aber definitiv.