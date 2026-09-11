Ahrweiler bei Hertha Wiesbach Theisen: Almir Porca gibt uns was, was wir nicht haben Sina Ternis 11.09.2026, 11:00 Uhr

i Im siebten Saisonspiel gab es am Mittwochabend den zweiten Einsatz für Ahrweilers Stürmer Almir Porca (rotes Trikot). Für ein Tor reichte es beim 2:2 gegen Cosmos Koblenz zwar nicht, dafür schuf er aber Räume für Doppeltoschützen Kelvin Lunga. Tut er das auch am Samstag in Wiesbach? Martin Gausmann

Nah dran an einem Dreier war Oberligist Ahrweiler BC zuletzt dreimal in Folge, doch am Ende reichte es jeweils gegen Engers, die TuS und Cosmos Koblenz jeweils nur zu einem Punkt. Nun wird beim FC Hertha Wiesbach der nächste Anlauf gestartet.

Gerade aus seinem Urlaub zurückgekehrt, stand Almir Porca in der englischen Woche der Fußball-Oberliga für seinen Ahrweiler BC wieder auf dem Platz. Ein Tor steuerte er beim 2:2 gegen den FC Cosmos Koblenz zwar nicht bei, seinen Einsatz rechtfertigte laut seinem Trainer Christopher Theisen aber definitiv.







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