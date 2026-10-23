Stadt sperrt den Platz Sturmtief Austen ist schuld: Engers gegen TuS abgesagt Sina Ternis 23.10.2026, 12:12 Uhr

i Der Zaun hinter dem Tor war bereits einmal zusammegestürzt. Er wurde zwar mittlerweile wieder aufgebaut, ist allerdings noch nicht abgesichert. FV Engers

Die Zuschauer, die sich auf das Lokalduell zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz gefreut hatten, die werden sich erst einmal gedulden müssen. Die Partie findet wegen einer Platzsperre definitiv nicht wie geplant am Freitagabend statt.

Weil Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 64 Stundenkilometern und mehr gemeldet sind, musste die für Freitagabend, 19 Uhr, terminierte Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem Tabellenfünften FV Engers und der TuS Koblenz (aktuell auf Rang acht) kurzfristig abgesagt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen