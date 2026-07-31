Ahrweiler gegen Schott Mainz Startplatzgarantien gibt’s beim ABC vor Auftakt wenige Sina Ternis 31.07.2026, 14:00 Uhr

i Der ehemalige Drittliga-Spieler Bruno Soares ist einer von wenigen, dem Christopher Theisen, vermutlich nicht nur für das erste Spiel, beim Ahrweiler BC eine Startelfgarantie gibt. Er wird gegen Schott Mainz genauso sicher auflaufen wie zwei andere. Maximilian Jäger

Für andere wäre es vielleicht eine Luxussituation, für ABC-Trainer Christopher Theisen ist es definitiv eine Herausforderung: Vor dem Oberliga-Auftakt daheim gegen Schott Mainz muss er Spieler aus dem Kader streichen.

Es sind einige Herausforderungen, denen sich Christopher Theisen derzeit stellen muss. Denn der neue Coach trifft mit seinem Ahrweiler BC am Sonntag (15 Uhr) im heimischen Apollinarisstadion auf einen der absoluten Favoriten auf den Aufstieg, den TSV Schott Mainz.







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