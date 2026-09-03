TuS vor Heimspiel gegen ABC Stahl: Wir haben die weiße Fahne geschwenkt Sina Ternis 03.09.2026, 19:46 Uhr

i Es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her, da gab es das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen der TuS Koblenz und dem Ahrweiler BC: Im März spielten beide Mannschaften im Viertelfinale des Rheinlandpokals gegeneinander. Damals spielte der ABC (hier mit Roman Voloshchuk in Rot) noch in der Rheinlandliga und unterlag Tomoya Kurogi und der TuS deutlich mit 0:4. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die TuS Koblenz hat eine turbulente Woche hinter sich: Erst die 1:5-Niederlage gegen Gau-Odernheim, dann der Protest und die mediale Aufmerksamkeit. Nun soll der Fokus aber einzig auf die Partie gegen den ABC gelenkt werden.

Wenn einer die Nebengeräusche ausblenden kann, die rund um den Protest nach der 1:5-Niederlage beim TSV Gau-Odernheim entstanden sind, dann ist es Michael Stahl. Der Coach der TuS Koblenz, der aus privaten Gründen ohnehin nicht vor Ort war, lenkt seinen Fokus komplett auf das nächste Oberliga-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Ahrweiler BC – und er hat natürlich die Hoffnung, dass auch seiner Mannschaft das gelingt, dass sie die ganzen ...







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