Die TuS Koblenz hat eine turbulente Woche hinter sich: Erst die 1:5-Niederlage gegen Gau-Odernheim, dann der Protest und die mediale Aufmerksamkeit. Nun soll der Fokus aber einzig auf die Partie gegen den ABC gelenkt werden.
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Wenn einer die Nebengeräusche ausblenden kann, die rund um den Protest nach der 1:5-Niederlage beim TSV Gau-Odernheim entstanden sind, dann ist es Michael Stahl. Der Coach der TuS Koblenz, der aus privaten Gründen ohnehin nicht vor Ort war, lenkt seinen Fokus komplett auf das nächste Oberliga-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Ahrweiler BC – und er hat natürlich die Hoffnung, dass auch seiner Mannschaft das gelingt, dass sie die ganzen ...