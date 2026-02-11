Vertragsverlängerung fix Stahl und TuS wollen weiter besondere Momente schaffen Sina Ternis 11.02.2026, 12:01 Uhr

i TuS-Präsident Christian Krey (links) und Sportvorstand Sam Graef (rechts) freuen sich, dass TuS-Coach Michael Stahl frühzeitig für ein weiteres Jahr verlängert hat. Mark Dieler/TuS Koblenz

Oberligist TuS Koblenz setzt auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Michael Stahl. Der 38-Jährige hatte das Amt im November 2021 von Anel Dzaka übernommen.

Bereits zu einem für die TuS Koblenz sicherlich frühen Zeitpunkt haben die Vereinsverantwortlichen um den TuS-Präsidenten Christian Krey und den Sportvorstand Sam Graef eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Der aktuelle Cheftrainer Michael Stahl wird den aktuellen Tabellenvierten der Fußball-Oberliga auch in die kommende Spielzeit führen, hat seinen bis zum 30.







