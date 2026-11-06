Wenn nur das Momentum entscheidend wäre, würde am Sonntag beim Oberliga-Stadtduell zwischen Rot-Weiss Koblenz und der TuS Koblenz vieles für die Gastgeber sprechen. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nur eine untergeordnete Rolle spielt.
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Seit Mittwochabend steht fest, dass es in der aktuellen Spielzeit mindestens drei Stadtduelle zwischen der TuS Koblenz und dem FC Rot-Weiss Koblenz geben wird, zwei in der Fußball-Oberliga und eins im März im Viertelfinale des Rheinlandpokals. Doch damit beschäftigen sich beide Trainer verständlicherweise erst einmal noch nicht, sind aber natürlich froh, dass sie im (vor allem finanziell) so wichtigen Pokal überwintern.