TuS empfängt Pirmasens Stahl: Mit Zusammenhalt gestärkt aus der Krise gehen Sina Ternis 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Michael Stahl hat mit seiner TuS Koblenz schon die eine oder andere Krise erlebt. Und er ist überzeugt davon, dass die aktuelle gemeinsam gemeistert wird. Wolfgang Heil

Es sind keine einfachen Zeiten für Michael Stahl und seine TuS Koblenz. Doch Stahl weiß, dass Panikmache und Unruhe kein guter Ratgeber sind. Deswegen bleibt er besonnen und appelliert vor dem Oberliga-Spiel gegen Pirmasens zu noch mehr Zusammenhalt.

„Warum nicht?“, antwortet Michael Stahl auf die Frage, ob der FK Pirmasens jetzt vielleicht genau richtig kommt. Jetzt, das ist die Phase, in der es bei seiner TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga so gar nicht rund läuft, in der seine Mannschaft seit drei Spielen kein Tor geschossen, seit vier Spielen keinen Sieg mehr geholt hat, in der Tabelle auf Rang zehn abgerutscht ist.







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