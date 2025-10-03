Koblenz empfängt Eisbachtal Stahl ist gegen Eisbären auf Reaktion der TuS gespannt 03.10.2025, 12:03 Uhr

i Im Juli gab es bei einem Testspiel in Hünfelden das letzte Aufeinandertreffen zwischen der TuS Koblenz (gelbe Trikots) und den Sportfreunden Eisbachtal. Die Eisbären um Lukas Reitz gewannen mit 2:1. Reitz wird aller Voraussicht nach auch am Samstag auf dem Platz stehen, TuS-Akteur Tim Thielen ist wegen muskulärer Probleme nur eine Option von der Bank. René Weiss

Aller guten Dinge sind drei? Da würde zumindest Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nicht nein sagen, denn sein Team gewann zuletzt zweimal in Folge gegen TuS Koblenz. Die will nach der Engers-Pleite allerdings schnell wieder zurück in die Spur.

Bevor mit der TuS Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Oberwerth zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in die englische Woche der Fußball-Oberliga mit einer jeweils knappen Niederlage gestartet sind, ging es auf beiden Seiten erst einmal genau um diese Niederlagen, die sowohl bei Koblenz’ Michael Stahl als auch bei seinem Eisbachtaler Gegenüber Thorsten Wörsdörfer mit Gesprächsbedarf einhergehen.







Artikel teilen

Artikel teilen