Aller guten Dinge sind drei? Da würde zumindest Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nicht nein sagen, denn sein Team gewann zuletzt zweimal in Folge gegen TuS Koblenz. Die will nach der Engers-Pleite allerdings schnell wieder zurück in die Spur.
Lesezeit 3 Minuten
Bevor mit der TuS Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Oberwerth zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in die englische Woche der Fußball-Oberliga mit einer jeweils knappen Niederlage gestartet sind, ging es auf beiden Seiten erst einmal genau um diese Niederlagen, die sowohl bei Koblenz’ Michael Stahl als auch bei seinem Eisbachtaler Gegenüber Thorsten Wörsdörfer mit Gesprächsbedarf einhergehen.