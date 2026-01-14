Coach im großen Interview Stahl: Dann hätten wir als TuS Koblenz ein Problem Sina Ternis 14.01.2026, 06:00 Uhr

i Noch hat TuS-Coach Michael Stahl seinen Vertrag nicht verlängert, einige Eckpfeiler müssen noch geklärt werden. Passt vor allem die Kaderplanung, dann spricht wohl vieles für eine Verlängerung des Engagements. Wolfgang Heil

Die TuS Koblenz ist einer von sieben RZ-Klubs in der Oberliga und steht zur Winterpause auf dem vierten Platz. Was die Ziele für die Restsaison sind und wo es in der Hinrunde hakte, verrät TuS-Coach Michael Stahl in unserem Interview.

Mit einem Achtungs-0:0 beim 1. FC Kaiserslautern II, aktuell Tabellenführer der Fußball-Oberliga und zu diesem Zeitpunkt mit 13 Siegen nach Gang, war die TuS Koblenz in die Pause gegangen, überwinterte damit auf dem vierten Platz – mit 13 Zählern Rückstand zur Spitze.







Artikel teilen

Artikel teilen