Die TuS Koblenz ist einer von sieben RZ-Klubs in der Oberliga und steht zur Winterpause auf dem vierten Platz. Was die Ziele für die Restsaison sind und wo es in der Hinrunde hakte, verrät TuS-Coach Michael Stahl in unserem Interview.
Mit einem Achtungs-0:0 beim 1. FC Kaiserslautern II, aktuell Tabellenführer der Fußball-Oberliga und zu diesem Zeitpunkt mit 13 Siegen nach Gang, war die TuS Koblenz in die Pause gegangen, überwinterte damit auf dem vierten Platz – mit 13 Zählern Rückstand zur Spitze.