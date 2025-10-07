Geschlagene zwei Monate mussten die Oberligisten Rot-Weiss Koblenz und Cosmos Koblenz auf das „Wechselfenster-Urteil“ warten. Jetzt ist es da – und beantwortet noch nicht alle Fragen.
Wie heißt es doch so schön: Was lange währt, wird endlich gut. Heißt es. Das dürfte im Fall des Urteils zum Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Cosmos Koblenz und dem FC Rot-Weiss Koblenz, das die Hausherren am 19. August sportlich mit 2:1 im Stadion Oberwerth für sich entschieden hatten, allerdings erst einmal keine von beiden Seiten so sehen.