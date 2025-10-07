„Wechselfenster-Urteil“ ist da Spruchkammer schmettert Rot-Weiss-Protest ab 07.10.2025, 22:44 Uhr

i Am 19. August trafen sich Cosmos Koblenz mit Milan Ziric (rechts) und Rot-Weiss Koblenz Giulio Multari auf dem Oberwerth. Die Partie endete 2:1 für Cosmos - dachten alle. Rot-Weiss legte Protest ein, weil Cosmos ein viertes Wechselfenster genutzt habe. Nun gab es das Urteil, der Protest wurde abgelehnt. Alle Fragen wurden aber nicht geklärt. René Weiss

Geschlagene zwei Monate mussten die Oberligisten Rot-Weiss Koblenz und Cosmos Koblenz auf das „Wechselfenster-Urteil“ warten. Jetzt ist es da – und beantwortet noch nicht alle Fragen.

Wie heißt es doch so schön: Was lange währt, wird endlich gut. Heißt es. Das dürfte im Fall des Urteils zum Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Cosmos Koblenz und dem FC Rot-Weiss Koblenz, das die Hausherren am 19. August sportlich mit 2:1 im Stadion Oberwerth für sich entschieden hatten, allerdings erst einmal keine von beiden Seiten so sehen.







