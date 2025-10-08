Wechselfensterurteil Spruchkammer prüft mögliche Strafen gegen Cosmos 08.10.2025, 14:50 Uhr

i In der Partie gegen Rot-Weiss Kolenz hatte Cosmos Koblenz vier statt drei Wechselfenstern genutzt. Dafür droht dem Verein nun doch noch eine Strafe, auch wenn der Protest von Rot-Weiss abgewiesen wurde. Matthias Schlenger

Auch wenn der Protest von Rot-Weiss Koblenz von der Spruchkammer des Fußball-Regional-Verbands Südwest abgewiesen wurde, heißt das noch nicht, dass der FC Cosmos Koblenz nach dem Wechselfensterfehler auch ohne Strafe davonkommt. Wir erklären, warum.

Am Dienstagnachmittag war den Oberligisten FC Cosmos Koblenz und FC Rot-Weiss Koblenz das Urteil zum Wechselfensterfehler zugestellt worden – und daraus ging in einem ersten Schritt nur hervor, dass die Partie, die Cosmos im September mit 2:1 für sich entschieden hatten, keinesfalls im Nachgang für Rot-Weiss Koblenz gewertet wird.







