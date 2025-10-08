Auch wenn der Protest von Rot-Weiss Koblenz von der Spruchkammer des Fußball-Regional-Verbands Südwest abgewiesen wurde, heißt das noch nicht, dass der FC Cosmos Koblenz nach dem Wechselfensterfehler auch ohne Strafe davonkommt. Wir erklären, warum.
Lesezeit 2 Minuten
Am Dienstagnachmittag war den Oberligisten FC Cosmos Koblenz und FC Rot-Weiss Koblenz das Urteil zum Wechselfensterfehler zugestellt worden – und daraus ging in einem ersten Schritt nur hervor, dass die Partie, die Cosmos im September mit 2:1 für sich entschieden hatten, keinesfalls im Nachgang für Rot-Weiss Koblenz gewertet wird.