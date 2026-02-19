TuS empfängt FK Pirmasens Spitzenspiel auf dem Oberwerth mit prominentem Besuch Sina Ternis 19.02.2026, 14:18 Uhr

i Nazif Tchadjei (blaues Trikot) ist einer von zwei Akteuren, die der TuS Koblenz zum Restart fehlen werden. Sowohl gegen den FK Pirmasens als auch in den folgenden Partien wird der Offensivakteur wegen einer Schambeinentzündung nicht dabei sein. Wolfgang Heil

Wird gespielt oder nicht? Das ist erstmal die wichtigste Frage, bevor am Samstag die TuS Koblenz und der FK Pirmasens zum Spitzen- und Nachholspiel der Fußball-Oberliga aufeinandertreffen sollen. Vieles spricht aktuell jedenfalls für eine Austragung.

Auch wenn die Witterungsverhältnisse rund um den Koblenzer Oberwerth sicherlich schon besser waren, stehen die Zeichen auf „Go“ für den Fußball-Oberligisten TuS Koblenz. Der soll am Samstag (14 Uhr) im Stadion sein Nachholspiel gegen den FK Pirmasens bestreiten.







