Trainerduo bleibt bei Cosmos Softic: Wir haben hier vielen Widerständen getrotzt Sina Ternis 06.06.2026, 08:00 Uhr

i Admir Softic (rechts) hat den FC Cosmos Koblenz zusammen mit Peter Neustädter im März übernommen und den zu diesem Zeitpunkt akut abstiegsgefährdeten Oberligisten in ruhigere Fahrwasser geführt. Nächste Saison will er den Blick allerdings nur nach oben richten. Jörg Niebergall

Der FC Cosmos Koblenz hat das erste Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Oberliga auf Rang zehn beendet. Damit ist Coach Admir Softic zufrieden, weiß aber, dass noch mehr in seiner Mannschaft steckt.

Es war eine turbulente Saison, auf die der FC Cosmos Koblenz nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Oberliga zurückblickt. Am Ende wurde es Rang zehn für die Cosmonauten, die zwischenzeitlich mal den Blick nach ganz oben richten durften, aber eben auch mal bang nach unten schauen mussten.







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