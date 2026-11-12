Cosmos Koblenz in Worms Softic nach zwei Zu-null-Spielen: Sind auf gutem Weg Mirko Bernd 12.11.2026, 16:00 Uhr

i Admir Softic hat mit Cosmos Koblenz zwei stabile Auftritte hinter sich, bei der TuS Koblenz gab es ein 0:0 mit Siegchancen, danach ein 3:0 gegen Hertha Wiesbach. Nun geht es zum Hinrundenabschluss zu den heimstarken Wormsern. Wolfgang Heil

Zwei stabile Auftritte hat der FC Cosmos Koblenz in der Oberliga hinter sich, zweimal spielte die Elf von Trainer Admir Softic zu null. Bei Wormatia Worms ohne Gegentor zu bleiben, hat in dieser Saison allerdings noch kein Team geschafft.

Der FC Cosmos Koblenz hat Lunte gerochen in der Fußball-Oberliga: Nach recht turbulenten Wochen und der Rückkehr von Admir Softic auf den Trainerposten gab es zunächst das 0:0 bei der TuS Koblenz im zumindest „mitheimischen“ Stadion Oberwerth, es folgte das 3:0 auf Schmitzers Wiese gegen Hertha Wiesbach.







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