Zwei stabile Auftritte hat der FC Cosmos Koblenz in der Oberliga hinter sich, zweimal spielte die Elf von Trainer Admir Softic zu null. Bei Wormatia Worms ohne Gegentor zu bleiben, hat in dieser Saison allerdings noch kein Team geschafft.
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Der FC Cosmos Koblenz hat Lunte gerochen in der Fußball-Oberliga: Nach recht turbulenten Wochen und der Rückkehr von Admir Softic auf den Trainerposten gab es zunächst das 0:0 bei der TuS Koblenz im zumindest „mitheimischen“ Stadion Oberwerth, es folgte das 3:0 auf Schmitzers Wiese gegen Hertha Wiesbach.