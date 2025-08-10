Wo die TuS Koblenz zu Gast ist, da ist in der Regel auch die Polizei zu Gast, will mögliche Eskalationen verhindern. Das wird auch beim Spiel in Idar-Oberstein der Fall sein, doch an dem Tag soll vor allem eine andere Konfrontation verhindert werden.

Der Spielplan der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar war noch nicht lange veröffentlicht, da verschickte der Verband bereits die erste Mail mit Änderungen. Darunter auch die Verlegung der Partie zwischen dem SC Idar-Oberstein und der TuS Koblenz, die ursprünglich am Samstag, 16. August, hätte stattfinden sollen, nun aber einen Tag später, am Sonntag, 17. August, im Idarer Haag über die Bühne gehen wird.

Die Spielverlegung geht dabei nicht auf einen Wunsch der beiden Vereine zurück, sondern erfolgte auf Initiative der Fußballverbände Rheinland beziehungsweise Südwest, die damit wiederum dem Wunsch der Sicherheitsbehörden entsprachen. Klingt bei einem Spiel, das auf den ersten Blick keine Risiken birgt, erstaunlich? Hat am Ende, das geht aus der Erklärung hervor, auch nichts mit dem Oberligaspiel an sich zu tun, sondern damit, dass zeitgleich das DFB-Pokal-Erstrundenspiel zwischen dem Ligarivalen FV Engers und dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf dem Koblenzer Oberwerth stattfindet.

„Wir, vom Fußballregionalverband Südwest, haben mit den Vereinen der Oberliga im Vorfeld der Saisonplanung klar kommuniziert, dass wir Bedenken und Wünsche der Polizei berücksichtigen werden und entsprechend reagieren. Aus diesem Grunde die Ansetzung der Partie für sonntags.“

Auszug aus einer Erklärung des SWFV﻿

Auch hier ist der Zusammenhang auf den ersten Blick noch nicht erkennbar. Die Erklärung liefert der Verband: „Somit möchte man die Anwesenheit der Koblenzer Risikoszene an diesem Tag in Koblenz verhindern und Zusammenstöße mit Frankfurter Fans vermeiden.“ 2022, beim Engerser Pokalspiel, das ebenfalls in Koblenz ausgetragen wurde, sei es zu Auseinandersetzungen zwischen „pöbelnden Koblenzfans gegen die Bielefelder Fanszene“ gekommen, so der Verband. Durch die taggleiche Ansetzung beider Partien soll es für die TuS-Fans nach Idar-Oberstein gehen – und Zusammenstöße mit Eintracht-Fans sollen umgangen werden.

Polizei will Konfliktpotenziale minimieren

Auch die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz bezieht Stellung, schreibt dazu: „Vor Saisonbeginn erfolgt seitens der zuständigen Verbände (DFB/DFL, Regionalliga Südwest GmbH, FRV Südwest) eine Rahmenspielplanung, bei der in der Folge die einzelnen Spieltagansetzungen (sog. Feinplanung) sachlich bewertet werden. Es erfolgt durch die Polizei eine sog. Gefährdungsbewertung unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie z.B. stattfindende Parallelveranstaltungen, Vereine und vorliegende Erkenntnisse. Ziel ist dabei die Minimierung/der Ausschluss eines möglichen Konfliktpotenzials sowie ein kräfteökonomischer Polizeieinsatz. Auch für das Oberligaspiel der TuS Koblenz und das DFB-Pokalspiel wurde eine Gefährdungsbewertung unter Berücksichtigung dieser Faktoren vorgenommen.“

Michael Stahl, Coach der TuS und einst selbst Spieler, waren die Gründe für die Verlegung zunächst überhaupt nicht bekannt. Ihn stört es zwar nicht, dass seine Mannschaft jetzt an einem Sonntag beim SC Idar ran muss, er stellt aber die Verhältnismäßigkeit solcher und auch anderer Entscheidungen dieser Art infrage. „Natürlich gehören Dinge, die nichts mit dem Sport zu tun haben, auch nicht dazu, das ist schon mal klar. Aber manche Dinge sind einfach mittlerweile unverhältnismäßig.“

„Das passt nicht, dass Menschen, die so viel Zeit für den Verein opfern, im Vorfeld abgestempelt werden, dass da alle über einen Kamm geschoren werden. 99 Prozent sind wirklich überragende Fans, die man auch nicht als etwas anderes dastehen lassen sollte.“

TuS-Trainer Michael Stahl

Als Beispiel nennt er Spiele im saarländischen Diefflen oder bei den Sportfreunden Eisbachtal. Beide Vereine hätten ein gutes Verhältnis zueinander, die Fans würden sich auf die leckere Bratwurst, das gute Bier und das angenehme Drumherum freuen, „und dann stehen da jedes Mal, wenn wir ankommen, 50 Polizisten in Vollmontur“. Dass gegen Worms oder Trier, in denen es ähnlich aktive Fanszenen gebe, keine fünf Polizisten dastehen sollten, das sei völlig logisch, aber man müsse, das betont der Koblenzer Trainer noch einmal, die Verhältnismäßigkeit wahren.

Auch auf den Spieltagsbesprechungen entsteht laut Stahl jedes Mal der Eindruck, dass die TuS-Fans direkt der Schwerverbrecherszene entsprungen seien. „Das passt nicht, dass Menschen, die so viel Zeit für den Verein opfern, im Vorfeld abgestempelt werden, dass da alle über einen Kamm geschoren werden. 99 Prozent sind wirklich überragende Fans, die man auch nicht als etwas anderes dastehen lassen sollte“, so Stahl. Der Eindruck, der damit erweckt werde, dass die TuS nur Problemfans habe, sei schlichtweg falsch. „Es sind fantastische Fans, die es zu etwas Besonderem machen, für den Verein zu arbeiten.“ Vor dem Hintergrund ist auch die Spielverlegung für ihn nicht nachvollziehbar. „Es gab so viele Probleme bei der Ansetzung unserer Spiele, weil immer Dinge zu berücksichtigen, Vorgaben einzuhalten waren“, sagt er.

„Der Großteil der Spiele sind solche, bei denen nicht ansatzweise eine Konfrontation entstehen kann, da verstehe es dann auch nicht wirklich. Es ist unverhältnismäßig und verursacht vermeidbare Kosten.“

Ein langjähriger TuS-Fan

Ein TuS-Anhänger, der sich seit 20 Jahren Spiele der Koblenzer anschaut, sieht das Ganze gelassen: „Ich habe mittlerweile, vielleicht auch, weil ich schon so lange dabei bin, einen rationalen Blick auf die Dinge, nehme es nur noch Kenntnis, wenn die Polizei mit großem Aufgebot vor Ort ist.“ Der Fan hat durchaus Verständnis für die Sichtweise der Polizei, sagt aber auch: „Der Großteil der Spiele sind solche, bei denen nicht ansatzweise eine Konfrontation entstehen kann, da verstehe es dann auch nicht wirklich. Es ist unverhältnismäßig und verursacht vermeidbare Kosten.“

Vonseiten der Polizei heißt es dazu: „Zum Thema ’Verhältnismäßigkeit’ kann allgemein mitgeteilt werden, dass die Fußballspiele in Rheinland-Pfalz in Absprache mit den einsatzführenden Dienststellen nach einem sogenannten Ampelsystem kategorisiert werden. Als Grundlage der Kategorisierung dienen insbesondere aktuelle polizeiliche Aufklärungsergebnisse sowie Erkenntnisse zu Vorkommnissen aus Begegnungen der zurückliegenden Spielzeiten und zum Fanverhältnis. Die Kategorisierung der Fußballspiele erfolgt vor jeder Saison in Abstimmung zwischen der Landesinformationsstelle Sporteinsätze und den einsatzführenden Polizeidienststellen. Die jeweilige Kategorisierung wird regelmäßig anhand der vorliegenden aktuellen Erkenntnisse neu geprüft und, sofern erforderlich, angepasst, so dass der fortwährenden Lagebeurteilung eine große Bedeutung zugeschrieben wird.“

SC Idar rechnet mit 100 bis 150 Zuschauern weniger

Konkret bedeutet das derzeit, dass Partien mit Beteiligung der TuS und von Wormatia Worms in der Gefährdungskategorie Gelb, analog zu einem Ampelsystem, eingestuft werden. Für Gastgeber wie für den SC Idar-Oberstein, der eigentlich sowohl gegen die TuS als auch gegen die Wormatia samstags spielen wollte, nun aber jeweils sonntags ran muss, ist das mit einem organisatorischen Mehraufwand verbunden. Im Vorfeld muss ein Austausch mit der Polizei stattfinden, es muss gewährleistet sein, dass die TuS-Fans in einem abgetrennten Bereich Platz finden, mehr Kassen, mobile Toiletten und zusätzliche Verkaufsstände inklusive, und es gibt eine Empfehlung zu einem Glasverbot. Und es bedeutet eben auch, dass die Spiele dann stattfinden, wann es von Polizei beziehungsweise Innenministerium vorgegeben wird. Für Idar ist die Verlegung auf Sonntag auch gleichbedeutend mit weniger Zuschauern, wie Manfred Reichert, der sich beim SC um organisatorische Dinge kümmert, berichtet. „Da treten wir in Konkurrenz zu vielen anderen Spielen in der Region, wodurch uns 100 bis 150 Zuschauer und damit auch die entsprechenden Einnahmen fehlen.“