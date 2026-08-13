Die jüngsten neun Begegnungen auf dem Kunstrasenplatz im Mainzer Stadtteil Mombach bescherten der TuS Koblenz keinen Dreifach-Erfolg. Mit dem richtigen Mindset soll das am Samstag gegen den SV Gonsenheim anders werden.
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Mit zwei Siegen aus zwei Spielen und das bei null Gegentoren ist die TuS Koblenz perfekt in die neue Oberligasaison gestartet. Dass in der Tabelle noch andere Teams vor den Schängel stehen, das liegt auch mit daran, dass das alte TuS-Problem auch das aktuelle TuS-Problem geblieben ist: Die Chancenverwertung ist noch, um es vorsichtig auszudrücken, ausbaufähig.