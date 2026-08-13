Schängel beim SV Gonsenheim
Sind für die TuS Koblenz aller guten Dinge zehn?
Hinter dem Einsatz von Nic Alsbach (blau-schwarzes Trikot) steht vor dem Gastspiel der TuS Koblenz am Samstag beim SV Gonsenheim
Hinter dem Einsatz von Nic Alsbach (blau-schwarzes Trikot) steht vor dem Gastspiel der TuS Koblenz am Samstag beim SV Gonsenheim noch ein Fragezeichen, er hatte im Training einen Schlag auf die Nase bekommen.
Sina Blum

Die jüngsten neun Begegnungen auf dem Kunstrasenplatz im Mainzer Stadtteil Mombach bescherten der TuS Koblenz keinen Dreifach-Erfolg. Mit dem richtigen Mindset soll das am Samstag gegen den SV Gonsenheim anders werden.

Lesezeit 3 Minuten
Mit zwei Siegen aus zwei Spielen und das bei null Gegentoren ist die TuS Koblenz perfekt in die neue Oberligasaison gestartet. Dass in der Tabelle noch andere Teams vor den Schängel stehen, das liegt auch mit daran, dass das alte TuS-Problem auch das aktuelle TuS-Problem geblieben ist: Die Chancenverwertung ist noch, um es vorsichtig auszudrücken, ausbaufähig.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaTuS Koblenz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport