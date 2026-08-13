Schängel beim SV Gonsenheim Sind für die TuS Koblenz aller guten Dinge zehn? Sina Ternis 13.08.2026, 15:00 Uhr

i Hinter dem Einsatz von Nic Alsbach (blau-schwarzes Trikot) steht vor dem Gastspiel der TuS Koblenz am Samstag beim SV Gonsenheim noch ein Fragezeichen, er hatte im Training einen Schlag auf die Nase bekommen. Sina Blum

Die jüngsten neun Begegnungen auf dem Kunstrasenplatz im Mainzer Stadtteil Mombach bescherten der TuS Koblenz keinen Dreifach-Erfolg. Mit dem richtigen Mindset soll das am Samstag gegen den SV Gonsenheim anders werden.

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen und das bei null Gegentoren ist die TuS Koblenz perfekt in die neue Oberligasaison gestartet. Dass in der Tabelle noch andere Teams vor den Schängel stehen, das liegt auch mit daran, dass das alte TuS-Problem auch das aktuelle TuS-Problem geblieben ist: Die Chancenverwertung ist noch, um es vorsichtig auszudrücken, ausbaufähig.







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