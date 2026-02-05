7:0 gegen Bezirksligisten
Sieben Schützen: Rot-Weiss gewinnt Test gegen Mayen 
Fatih Cift war zufrieden mit der Leistung seines FC Rot-Weiss Koblenz beim 7:0-Testspielsieg gegen den TuS Mayen.
Wolfgang Heil

Rot-Weiss Koblenz hat sein Testspiel gegen Bezirksligist TuS Mayen deutlich gewonnen. Die entscheidenden Wochen beginnen laut Coach Fatih Cift aber erst jetzt.

Als gute Trainingseinheit unter der Woche bezeichnete Fatih Cift das Testspiel gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Mayen. Am Ende setzte sich der Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz deutlich mit 7:0 (5:0) durch, hätte sicherlich auch noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können, doch das wussten Aluminium und der gut aufgelegte Mayener Schlussmann Dominik Klein zu verhindern.

