Rot-Weiss Koblenz hat sein Testspiel gegen Bezirksligist TuS Mayen deutlich gewonnen. Die entscheidenden Wochen beginnen laut Coach Fatih Cift aber erst jetzt.
Lesezeit 1 Minute
Als gute Trainingseinheit unter der Woche bezeichnete Fatih Cift das Testspiel gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Mayen. Am Ende setzte sich der Fußball-Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz deutlich mit 7:0 (5:0) durch, hätte sicherlich auch noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können, doch das wussten Aluminium und der gut aufgelegte Mayener Schlussmann Dominik Klein zu verhindern.