Wem gelingt es, die richtige Reaktion zu zeigen? Die Frage wird am Freitagabend auf Schmitzers Wiese beantwortet, wo der FC Cosmos Koblenz das letzte direkte Duell und Gast FCEK das letzte Pflichtspiel durchaus im Hinterkopf haben dürfte.
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Es ist knapp ein halbes Jahr her, als der der FC Cosmos Koblenz „einen schwarzen Tag“ erlebte. So zumindest ist die Erinnerung von Admir Softic an die Oberliga-Partie beim FC Emmelshausen-Karbach im März dieses Jahr. 0:5 unterlagen die Cosmonauten auf dem Quintinsberg, nur wenige Tage später erfolgte nach gerade einmal zweieinhalb Monaten die Trennung von Manuel Moral Fuster, für ihn übernahmen Softic und Peter Neustädter, ursprünglich als ...