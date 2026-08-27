Cosmos empfängt den FCEK Schwarze Tage sind kein Thema auf Schmitzers Wiese Sina Ternis 27.08.2026, 08:00 Uhr

i Im letzten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach, hier noch mit Max Wilschrey (blaues Trikot), erlebte der FC Cosmos Koblenz um Keeper Josué Duverger ein Debakel, verlor mit 0:5. Das soll am Freitagabend auf Schmitzers Wiese anders werden. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Wem gelingt es, die richtige Reaktion zu zeigen? Die Frage wird am Freitagabend auf Schmitzers Wiese beantwortet, wo der FC Cosmos Koblenz das letzte direkte Duell und Gast FCEK das letzte Pflichtspiel durchaus im Hinterkopf haben dürfte.

Es ist knapp ein halbes Jahr her, als der der FC Cosmos Koblenz „einen schwarzen Tag“ erlebte. So zumindest ist die Erinnerung von Admir Softic an die Oberliga-Partie beim FC Emmelshausen-Karbach im März dieses Jahr. 0:5 unterlagen die Cosmonauten auf dem Quintinsberg, nur wenige Tage später erfolgte nach gerade einmal zweieinhalb Monaten die Trennung von Manuel Moral Fuster, für ihn übernahmen Softic und Peter Neustädter, ursprünglich als ...







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