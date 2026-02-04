Test gegen Mülheim abgesagt Schnee macht Eisbären wieder Strich durch die Rechnung Sina Ternis 04.02.2026, 08:53 Uhr

i Symbolbild René Weiss

Die Sportfreunde Eisbachtal müssen erneut witterungsbedingt ein Testspiel absagen – zum zweiten Mal in der Wintervorbereitung. Dieses Mal betrifft es die Partie gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich.

Es soll schon wieder nicht sein: Bereits zum zweiten Mal muss der Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal wegen Schnees in Nentershausen ein Testspiel absagen. Im ersten Anlauf war es die Partie gegen die TuS Koblenz, die nicht hatte stattfinden können, nun musste auch das für Mittwochabend angesetzte Spiel gegen den Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich abgesetzt werden.







