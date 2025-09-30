Kader schrumpft auf 15 Mann
Rot-Weiss weicht gegen Dudenhofen auf Kunstrasen aus
Für Tyler-Jeremy Wozny (rotes Trikot) und Rot-Weiss Koblenz geht es am Mittwoch erst mal nicht auf Rasen. Im Heimspiel gegen den FV Dudenhofen weicht das Team von Fatih Cift auf den benachbarten Kunstrasen aus - um den Rasen zu schonen.
Wolfgang Heil

Die krankheitsbedingten Ausfälle werden mehr, auch bei Rot-Weiss Koblenz. Ausgerechnet vor zwei englischen Wochen und dem anstehenden Heimspiel gegen Dudenhofen ist der Kader von Trainer Fatih Cift auf 15 fitte Spieler geschrumpft. 

„Viel darf nicht mehr passieren“, das sagt Fatih Cift, Trainer des Tabellen-13. FC Rot-Weiss Koblenz, mit Blick auf seinen Kader, der vor der englischen Woche in der Fußball-Oberliga und dem Heimspiel gegen denpunktgleichen FV Dudenhofen (Platz 14) am Mittwochabend (19.

