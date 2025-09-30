Die krankheitsbedingten Ausfälle werden mehr, auch bei Rot-Weiss Koblenz. Ausgerechnet vor zwei englischen Wochen und dem anstehenden Heimspiel gegen Dudenhofen ist der Kader von Trainer Fatih Cift auf 15 fitte Spieler geschrumpft.
„Viel darf nicht mehr passieren“, das sagt Fatih Cift, Trainer des Tabellen-13. FC Rot-Weiss Koblenz, mit Blick auf seinen Kader, der vor der englischen Woche in der Fußball-Oberliga und dem Heimspiel gegen denpunktgleichen FV Dudenhofen (Platz 14) am Mittwochabend (19.