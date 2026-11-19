Koblenzer gastieren in Worms Rot-Weiss: Vieles hat sich gegenüber Hinspiel verändert Sina Ternis 19.11.2026, 11:00 Uhr

i Zavier Ghebrezghi (rotes Trikot, Mitte, hier im Duell mit TuS-Akteur Damir Grgic) war im Hinspiel gegen Wormatia Worms noch nicht dabei. Mittlerweile ist er auf der Sechs aber nicht mehr aus dem Kader wegzudenken. Das gilt auch für Rot-Weiss-Kapitän Almir Ahmetaj (rechts). Wolfgang Heil

Am ersten Spieltag verlor Rot-Weiss Koblenz sein Oberliga-Heimspiel gegen Wormatia Worms deutlich mit 1:4. Am Samstag steht das Rückspiel an – dann mit einem deutlich gefestigteren und selbstbewussteren Rot-Weiss-Team.

Drei Spiele verlor der FC Rot-Weiss Koblenz in der Hinrunde der Fußball-Oberliga. Gegen den Ahrweiler BC, gegen den SV Gonsenheim und am ersten Spieltag gegen den VfR Wormatia Worms. Am 1. August hatte es eine deutliche und am Ende sicherlich zu deutliche 1:4-Niederlage gegeben – allerdings war der Kader nicht mit dem zu vergleichen, der aller Voraussicht nach am Samstag (14 Uhr) in Worms beim Rückspiel dabei sein wird.







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